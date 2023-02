Hauts-de-France : comment se reconnecter à la biodiversité ? La MRES, 14 mars 2023, Lille.

Laissons-nous emporter vers « L’enquête sauvage » qu’Anne-Sophie Novel nous propose, redécouvrons les merveilles de biodiversité à notre porte, avec les experts Sarah Pischiutta et Yohan Tison

La MRES 5 Rue Jules de Vicq, Lille Fives Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{“link”: “https://eda-lille.org/hauts-de-france-comment-se-reconnecter-a-la-biodiversite/”}]

Rencontre : Mardi 14 mars 18h30-20h

Les Invités :

• Anne-Sophie Novel – journaliste, autrice de « L’enquête sauvage », nous invite à retrouver le plaisir d’observer, écouter, sentir, ressentir et porter différemment notre regard sur la nature pourtant toute proche mais que nous ne prenons plus le temps de contempler

• Sarah Pischiutta – directrice du GON – Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord, partagera ses observations, études et conseils dédiés à la valorisation et la protection de la faune sauvage régionale

• Yohan Tison – écologue à la ville de Lille pour une approche des milieux de vie à découvrir même en zone urbaine

Rencontre animée par Grégoire Jacob, président de l’association EDA.

christine Lafeuille