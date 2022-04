La MPT fête ses 50 ans Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

La MPT fête ses 50 ans Istres, 17 mai 2022, Istres. La MPT fête ses 50 ans Route De Fos – RN 569 L’Usine Istres

2022-05-17 18:30:00 – 2022-05-17 Route De Fos – RN 569 L’Usine

Istres Bouches-du-Rhône Et pour fêter ça, la MPT vous donne rendez-vous pour une soirée spéciale au café-musiques L’Usine Istres !



Invitation à retirer à l’accueil de la Maison Pour Tous à partir du 25 avril. La Maison Pour Tous d’Istres fête ses 50 ans. maisonpourtousistres@gmail.com +33 4 42 55 32 20 Et pour fêter ça, la MPT vous donne rendez-vous pour une soirée spéciale au café-musiques L’Usine Istres !



Invitation à retirer à l’accueil de la Maison Pour Tous à partir du 25 avril. Route De Fos – RN 569 L’Usine Istres

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Route De Fos - RN 569 L'Usine Ville Istres lieuville Route De Fos - RN 569 L'Usine Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

La MPT fête ses 50 ans Istres 2022-05-17 was last modified: by La MPT fête ses 50 ans Istres Istres 17 mai 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône