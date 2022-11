La moutarde me monte au nez

2022-12-18 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-18 18:00:00 18:00:00 À Aix-en-Provence, Pierre est un peu l’homme à tout faire : professeur dans un pensionnat, il rédige également les discours de son père, en pleine élection électorale, sans oublier les articles pour son ami Patrick, un critique de spectacles. Ses élèves ont alors la bonne idée d’intervertir le contenu des dossiers…Tournée à Aix, la comédie de Claude Zidi a fait vibrer la ville à l’occasion de son tournage, notamment aux Lycées Mignet et du Sacré-Cœur, et lors de sa sortie en salle.

Présentation par François Renucci et projection du film. Dans le cadre du projet d’Image de ville Aix-en-cinéma, la projection invite le spectateur à explorer les traces du cinéma dans la ville.



AIX-HALE, réalisation de Ian Truitner (2022). La projection de La Moutarde me monte au nez est précédée de la présentation en avant-première du court-métrage tourné à Aix-en-Provence, Aix-Hale de Ian Truitner, en présence de l’équipe artistique.



Une programmation de l'Institut de l'Image sur proposition d'Image de ville, dans le cadre du projet Aix-en-cinéma Projection du film tourné à Aix-en-Provence, réalisation de Claude Zidi (1974), avec Pierre Richard et Jane Birkin, précédé de l'avant-première du court-métrage Aix-Hale de Ian Truitner

