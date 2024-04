La Mourleuse 15ème édition Bénéjacq, dimanche 7 avril 2024.

La Mourleuse 15ème édition Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

15ème édition de la Mourleuse, organisée par l’association Oxypur sports Loisirs.

Au programme

– Courses VTT 20, 25, 35 et 45km

– Courses à faire en trail, marche ou canirando de 8km et 12km.

Parcours pour tous des familles aux plus sportifs.

Sur le parcours vous profiterez de beaux points de vue avec des itinéraires soignés pour passer une belle matinée entre Bénéjacq et le bois du Mourle aux magnifiques coins sauvages.

Sur place vous profiterez des ravitaillements issus de la gastronomie locale, copieux et variés. Douche et lavage sur place. Chiens tenus en laisse et port du casque obligatoire.

Inscription en ligne ou sur place le matin même. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 16:00:00

Salle Jean Madaune

Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@oxypur-sports-nature.fr

