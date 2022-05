La Mountjetade à Beaudéan Beaudéan Beaudéan Catégories d’évènement: 65710

Beaudéan

La Mountjetade à Beaudéan Beaudéan, 16 juillet 2022, Beaudéan. La Mountjetade à Beaudéan place de la Mairie BEAUDEAN Beaudéan

2022-07-16 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-17 place de la Mairie BEAUDEAN

Beaudéan 65710 Beaudéan Programme en cours Le comité des fêtes de Beaudéan organise sa fête annuelle : La Mounjetade (fête du haricot Tarbais)

Nombreuses animations, repas, bals …

Venez nombreux ! Programme en cours place de la Mairie BEAUDEAN Beaudéan

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 65710, Beaudéan Autres Lieu Beaudéan Adresse place de la Mairie BEAUDEAN Ville Beaudéan lieuville place de la Mairie BEAUDEAN Beaudéan Departement 65710

Beaudéan Beaudéan 65710 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaudean/

La Mountjetade à Beaudéan Beaudéan 2022-07-16 was last modified: by La Mountjetade à Beaudéan Beaudéan Beaudéan 16 juillet 2022 65710 Beaudean

Beaudéan 65710