Partir à la découverte de Toulouse 23 octobre – 27 novembre La mounéde

Séjour organisé par l’association Maison pour tous Leo lagrange pour 15 jeunes, de 12 à 17 ans, du 23 octobre au 27 octobre 2023 2021 (4 nuits et 5 jours), à Toulouse.

Les objectifs de ce séjour sont l’apprentissage, la découverte et l’autonomie, apprendre à se déplacer dans une grande ville, l’expérimentation de la vie de groupe, la découverte de l’environnement architectural historique et culturel de la capitale,

Au programme : Visite de musée (cité de l’espace, halle de la machine, l’espace cobalt) et decouverte de la ville à travers ses monument historique mais aussi par la découverte des graffs de la ville

La mounéde 1 rue Claude Marie perroud 31100 Toulouse Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie

