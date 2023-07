Exposition : chemins, carte blanche à 15 artistes membres de « Réalité art actuel » La Moulinerie Villy-Bocage, 16 septembre 2023, Villy-Bocage.

Carte blanche à 14 artistes de l’association Réalité art actuel

Pierre AUVRAY, Jacques BACHELEY, Jacques BLONDEL, Régis BODRUG, Jean-Pierre DÉSERT, Thibault GARBEZ, Jean-Dominique CLÉMENT d’HUART, Wim JANSSEN, Valérie LÉGER, Jean-Marc LÉGER, Françoise PHILIPPE, Grégory PLANTROU, Martine PY , Patrick THOMÉ.

Et une bande Dessinée historique d’Huguette RAT présentée par Villy-découvertes

Ces artistes peintres, photographes, plasticiens, assemblagistes, céramistes, maquettistes, graveurs, graphistes ont choisi de vous dévoiler les chemins de leurs parcours atypiques.

Chemins du spirituel, de la recherche, du beau, de la provocation, du paysage, du savoir-faire, chemins du «je n’y vais pas par quatre chemins » pour certains !

Chemins de l’école buissonnière, chemins en dehors des sentiers battus, chemins de terre, de fer, et de traverses, de la liberté, chemins de rondes et pour tous des cheminements différents.

Réalité art actuel a pour but la création artistique, l’action culturelle, le devoir de mémoire et la présentation ponctuelle d’artistes plasticiens, d’historiens, de chercheurs, de conférenciers, de cinéastes, d’écrivains, et plus… (ayant de préférence commencé leurs parcours innovants durant les quarante dernières années du XXe siècle).

Elle a également pour objectif, l’établissement de connexions régulières entre le Pré-Bocage normand et différents pays européens (dans ou en dehors de la zone dite d’Union Européenne), dans le domaine de la mémoire commune et de la création contemporaine. Les intervenants invités par l’association n’ont pas pour objectif une démarche identique, mais des actions collectives combinatoires en phase avec la réalité artistique actuelle, la recherche et l’histoire. C’est une collaboration temporaire entre plusieurs acteurs à un projet ou un programme dont la visée est d’obtenir un résultat événementiel de qualité.

La Moulinerie 14310 Villy-Bocage Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Thibault GARBEZ