Sismik Festival La Mouline Arette, 29 septembre 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Concerts, cirque, théâtre, performances, ateliers… Trois scènes dont une solaire. Oui, oui, solaire !

Camping sur place, village du festival en accès gratuit, producteurs locaux, stands associatifs, navettes gratuite et moultes autres surprises.

Des artistes en veux-tu en voilà, tous.tes plus talentueux.ses les un.e.s que les autres :

La fanfare de l’ours, Les Oizo de Passage, Lædzig, Good Bass Sound-system, Najma Dream, Kazimirr, Pad-Brapad, Kokopeli, Mango Social Club, Slowfest Orchestra, Chet Nuneta, Féloche, KKC Orchestra &CPC, Cirque la compagnie, Helmut Von Karglass, Cie entre-autres, Cie parpaing, Esacto’Lido, Exorde, Olga & Olga….

2023-09-29 fin : 2023-10-01 . .

La Mouline

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concerts, circus, theater, performances, workshops… Three stages, one of them solar. Yes, yes, solar!

On-site camping, free access to the festival village, local producers, association stands, free shuttles and many other surprises.

Artists galore, each more talented than the last:

La fanfare de l’ours, Les Oizo de Passage, Lædzig, Good Bass Sound-system, Najma Dream, Kazimirr, Pad-Brapad, Kokopeli, Mango Social Club, Slowfest Orchestra, Chet Nuneta, Féloche, KKC Orchestra &CPC, Cirque la compagnie, Helmut Von Karglass, Cie entre-autres, Cie parpaing, Esacto’Lido, Exorde, Olga & Olga…

Conciertos, circo, teatro, espectáculos, talleres… Tres escenarios, uno de ellos solar. Sí, sí, ¡solar!

Acampada in situ, acceso gratuito al pueblo del festival, productores locales, puestos comunitarios, lanzaderas gratuitas y muchas otras sorpresas.

Una multitud de artistas, a cual más talentoso:

La fanfare de l’ours, Les Oizo de Passage, Lædzig, Good Bass Sound-system, Najma Dream, Kazimirr, Pad-Brapad, Kokopeli, Mango Social Club, Slowfest Orchestra, Chet Nuneta, Féloche, KKC Orchestra &CPC, Cirque la compagnie, Helmut Von Karglass, Cie entre-autres, Cie parpaing, Esacto’Lido, Exorde, Olga & Olga…

Konzerte, Zirkus, Theater, Performances, Workshops… Drei Bühnen, darunter eine Sonnenbühne. Ja, ja, Solarenergie!

Camping vor Ort, kostenloser Zugang zum Festivaldorf, lokale Produzenten, Vereinsstände, kostenloser Pendelverkehr und viele weitere Überraschungen.

Künstler, wie sie im Buche stehen, einer talentierter als der andere:

La fanfare de l’ours, Les Oizo de Passage, Lædzig, Good Bass Sound-system, Najma Dream, Kazimirr, Pad-Brapad, Kokopeli, Mango Social Club, Slowfest Orchestra, Chet Nuneta, Féloche, KKC Orchestra &CPC, Cirque la compagnie, Helmut Von Karglass, Cie entre-autres, Cie parpaing, Esacto’Lido, Exorde, Olga & Olga…

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn