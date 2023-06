« Épopée sonore au cœur de la ravine Bois d’Inde » La Mouïna Saint-Louis, 3 juin 2023, Saint-Louis.

« Épopée sonore au cœur de la ravine Bois d’Inde » Samedi 3 juin, 15h00 La Mouïna 30 personnes

L’Amicale Ecolambda vous entraîne dans une « épopée sonore au coeur de la Ravine Bois d’Inde ».

Retrouvez-nous samedi 3 juin à 15h à la Mouina, siège de l’association, à Saragot Les Bas, commune de Saint Louis.

Prévoyez de bonnes chaussures, un bâton et de l’eau.

La Mouïna Saragot 97134 SAINT LOUIS Saint-Louis 97134 Guadeloupe [{« type »: « phone », « value »: « 05 90 97 76 79 »}] Siège de l’amicale ECOLAMBDA où poussent les z’oliv et vivent les tortues molokoy et les golomines Parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

Chantal GUERIN