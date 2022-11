LA MOUFLE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LA MOUFLE

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB
30 Rue de la Chaîne
Toulouse
Haute-Garonne

20 décembre 2022
5 EUR

Par hasard ou forcés, 7 personnages vont tour à tour entrer dans cette moufle, pour se réchauffer, pour ne plus être seuls… La moufle pourra-t-elle tous les accueillir ? Et monsieur Hibou est-il si méchant que cela ? C'est l'hiver, après avoir joué dans la neige, un enfant perd sa moufle. Elle n'est pas perdue pour tout le monde !

+33 5 62 30 99 77
http://theatrelefilaplomb.fr/la-moufle-du-mardi-20-au-samedi-24-decembre-2022-a-15h30-le-mercredi-21-decembre-2022-a-10h30-et-15h30

