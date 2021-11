La Verrière Médiathèque Aimé-Césaire La Verrière, Yvelines La moufle Médiathèque Aimé-Césaire La Verrière Catégories d’évènement: La Verrière

Une bidouilleuse de bruits et une mélangeuse de sons vont raconter l’histoire d’une petite souris qui découvre une moufle abandonnée dans la neige et y décide de faire sa maison. Plusieurs animaux vont ensuite passer par là… **_Avec les conteuses Eva Marlinge et Ingrid Marlinge-Lecomte / Cie La Fabrique à sons_** 0-7 ans Sur réservation

Spectacle autour d’une moufle abandonnée dans la neige, dans un univers sonore inédit. Médiathèque Aimé-Césaire Espace culturel Aimé-Césaire 19, avenue du Général Leclerc La Verrière Yvelines

