du mercredi 6 avril 2022 au vendredi 8 avril 2022 à La Condition Publique – Roubaix

Le Collectif MxM s’est révélé avec des « performances filmiques », soit des pièces mêlant théâtre et cinéma. Après _Nobody_ en 2015, glaçante plongée dans le monde de l’entreprise, puis la relecture de Festen de Vinterberg, Cyril Teste et sa troupe s’attèlent à La Mouette de Tchekhov. L’argument ? Constantin cherche à impressionner sa mère, Arkadina, une actrice à succès. En tant qu’écrivain, il veut réinventer son art, mais aussi séduire la belle Nina à qui il offre le rôle phare de sa pièce. Hélas, celle-ci s’enfuit avec un auteur reconnu et amant d’Arkadina. Passions, ironie, illusions perdues… caractérisent ce texte majeur, et plus encore. Cette libre adaptation focalise notamment sur la relation mère-fils. Cyril Teste s’inspire de Godard ou Cassavetes, et cette façon si particulière de tourner caméra à l’épaule, pour embrasser les émotions des personnages, et leur vérité. En l’occurrence, il révèle un complexe d’Œdipe sous-jacent… Ou comment réaliser un long-métrage en direct, et éclairer les enjeux hors-champs d’une œuvre atemporelle. **Ce spectacle est programmé par La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole à La Condition Publique, à Roubaix (dans le cadre de son nomadisme).** Vendredi 8 avril à 19h: représentation en **audiodescription** réalisée par Accès Culture, avec le soutien de l’UNADEV. **_Plus d’infos: Shann Watters/swatters@larose.fr_** _Production Collectif MxM_ _Avec la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings_ _Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy, Théâtre du Nord CDN de Lille Tourcoing Hauts-de-France, Printemps des Comédiens – Montpellier, TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, Espace des Arts Scène nationale de Chalon sur Saône, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale, Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme Ardèche, Malraux – Scène nationale Chambéry-Savoie, Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre Sénart – Scène nationale, Célestins, Théâtre de Lyon, Scène Nationale d’Albi, Le Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées, Théâtre Vidy, Lausanne, CDN Orléans Centre Val de Loire, La Coursive Scène nationale La Rochelle_

Spectacle dès 15 ans. De 6 à 21€

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



2022-04-06T20:00:00 2022-04-06T22:00:00;2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T22:00:00;2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T21:00:00