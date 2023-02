LA MOUETTE, TCHEKHOV Brigitte Jaques-Wajeman LES ABBESSES PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LA MOUETTE, TCHEKHOV Brigitte Jaques-Wajeman LES ABBESSES, 24 février 2023, PARIS. LA MOUETTE, TCHEKHOV Brigitte Jaques-Wajeman LES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:00 (2023-02-23 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. LA MOUETTEAnton Tchekhov / Brigitte Jaques-WajemanJouer, mettre en scène Tchekhov est une expérience unique. Son théâtre vient toucher en nous quelque chose de très intime, d’extraordinairement subjectif. Il nous fait mesurer comme aucun autre dramaturge l’intensité, l’étrangeté, la fragilité de nos vies, de nos amours, de nos rêves. Dans La Mouette, tout part du théâtre. Acteurs ou spectateurs, les personnages en attendent quelque chose d’essentiel, pour eux-mêmes et pour le monde. L’amour, la vie et l’art sont inextricablement liés. Brigitte Jaques Wajeman Brigitte Jaques Wajeman Votre billet est ici LES ABBESSES PARIS 31 rue des Abbesses Paris LA MOUETTE

