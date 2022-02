LA MOUETTE Narbonne, 16 février 2022, Narbonne.

D’après Anton Tchekhov

Traduction Olivier Cadiot

Mise en scène Cyril Teste

Avec Vincent Berger, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle, Liza Lapert, Xavier Maly, Pierre Timaitre, Gérald Weingand Collaboration artistique Marion Pellissier et Christophe Gaultier

Assistanat à la mise en scène Céline Gaudier

Dramaturgie Leila Adham

Scénographie Valérie Grall

Création lumière Julien Boizard

Création vidéo Mehdi Toutain-Lopez

Images originales Nicolas Doremus et Christophe Gaultier

Création vidéo en images de synthèse Hugo Arcier

Musique originale Nihil Bordures

Costumes Katia Ferreira

Direction technique Julien Boizard

La Mouette, c’est l’histoire de Constantin, artiste manqué, fils d’Irène une célèbre actrice, et d’un père absent. Le jeune homme est en couple avec Nina, comédienne en devenir. Lorsque l’amant d’Irène apparaît, Nina s’éprend de lui, Constantin sombre. Et si le fils tourmenté transférait sur Nina l’amour fou éprouvé pour sa mère ? Cette hypothèse en tête, le Collectif MxM souligne les croisements entre le chef-d’œuvre et la vie d’Anton Tchekhov. Le metteur en scène Cyril Teste – artiste phare du théâtre français – compose avec son équipe fidèle de créateurs et d’acteurs une nouvelle performance filmique : une œuvre théâtrale qui s’appuie sur un dispositif cinématographique en temps réel et sous le regard du public.

À travers une succession d’esquisses, il compose une immersion dans les eaux troubles du réel et de sa fiction.

Un spectacle parmi les immanquables de la saison.

Spectacle recommandé à partir de 14 ans

