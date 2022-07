La mouette Martigues, 24 novembre 2022, Martigues.

La mouette

2022-11-24 – 2022-11-25

18 Dans cette libre adaptation passée par le filtre de la traduction d’Olivier Cadot, Cyril Teste nous propose d’explorer l’amour fou qui unit Treplev à sa mère, la grande actrice Arkadina. Par le biais de la caméra, nous nous glissons aux côtés des comédiens pour assister aux tourments des sentiments et à l’ambiguïté de cette relation. S’ajoutent les débats esthétiques qui agitent le théâtre, entre académisme et désir de renouveau. Deux visions, celle d’une mère, actrice au sommet de son art et d’un fils, Treplev, apprenti comédien, en manque d’amour et de reconnaissance.

Après Nobody et Festen, Cyril Teste vient poser son regard cinématographique sur la pièce la plus personnelle d’Anton Tchekhov et livre une version inédite de l’œuvre, mêlée des correspondances et textes de l’écrivain.

billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00 http://www.les-salins.net/

