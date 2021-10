LA MOUETTE Le Mans, 25 novembre 2021, Le Mans.

LA MOUETTE 2021-11-25 – 2021-11-26 Rue des Jacobins Les Quinconces et L’Espal

Le Mans Sarthe

Cette adaptation qui oscille entre le réel et le virtuel, le théâtre et le cinéma, la gageure esthétique et l’exploration littéraire, de la célèbre Mouette de Tchekhov par Cyril Teste (oui, le même qui vous avait tant fait vibrer il y a quelques saisons avec son âpre Festen) a tous les atouts pour vous laisser muet(te)s…

Vois comme l’oiseau

