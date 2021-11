La Mouette / D’après Anton Tchekhov | Cyril Teste | Collectif MxM Le Manège, 6 décembre 2021, La Roche-sur-Yon.

La Mouette ———- ### D’après Anton Tchekhov | Cyril Teste | Collectif MxM **Avec sa nouvelle création, Cyril Teste poursuit avec brio son laboratoire sur la performance filmique, à travers cette libre adaptation de la pièce de Tchekhov, située au carrefour du théâtre et du cinéma.** Avec Nobody, puis Festen, Cyril Teste et le collectif MxM inventaient un nouveau langage théâtral, devenu signature. Immergé dans un dispositif cinématographique en temps réel et à vue, le spectateur complice de la création assiste simultanément au jeu des acteurs, à la projection du film et à sa fabrication. La Mouette nous invite à explorer les replis de l’âme à travers l’amour fou d’un fils pour sa mère. Aux tourments des sentiments et à l’ambiguïté de cette relation s’enchevêtrent les débats esthétiques qui agitent le théâtre, entre académisme et désir de renouveau. Deux visions, celle d’une mère, actrice au sommet de son art et d’un fils, Treplev, apprenti comédien, en manque d’amour et de reconnaissance. Au plateau, de grandes toiles amovibles deviennent le support de projections. Des zooms cinématographiques aux plans larges, des champs aux hors-champs, de la couleur au noir et blanc… La caméra se fait complice des émotions et dialogue avec une direction d’acteurs sans faille pour dévoiler toute la profondeur des êtres. Une adaptation exaltante et audacieuse.

