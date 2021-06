La Mouche Théâtre Darius Milhaud, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 12 au 13 juillet 2021 :

lundi, mardi de 10h30 à 11h20

Le mercredi 28 juillet 2021

de 14h30 à 15h20

Le vendredi 30 juillet 2021

de 14h30 à 15h20

Du 2 au 16 août 2021 :

lundi, mardi de 10h30 à 11h20

Du 9 au 16 août 2021 :

lundi, mardi de 14h30 à 15h20

Du 30 au 31 août 2021 :

lundi, mardi de 10h30 à 11h20

Du 30 au 31 août 2021 :

lundi, mardi de 14h30 à 15h20

payant

C’est l’histoire d’une mouche qui apprend à être elle-même, au-delà des apparences. Un spectacle pluridisciplinaire qui réjouira petits et grands !

Voici une mouche ! Une mouche qui tourne en rond. On commence par sentir un chatouillement, là sur le mollet. On se demande d’où vient cette sensation, de qui ça peut bien provenir ? On passe la main sur sa peau pour disperser l’envie de grattouiller. Lorsque la perception se déplace, maintenant sur le front… C’est là qu’on la reconnait. A sa façon si particulière de déranger, embêter, enquiquiner !

Adaptation du conte pour enfant « La mouche qui tournait en rond » de Stéphanie Quérité aux éditions Marie Delarbre, collection bibliophilo – Littérature jeunesse.

Informations pratiques :

Auteur.e.s : Stéphanie Quérité, Anthony Martins

Mise en scène : Anthony Martins

Interprètes : Ariane Jarry, Estelle Clément, Louis Loutz

Avec la Voix de Sylvain Le Ferrec

Musique : Valentin Larbre

Animations : Money Monkey Art

Illustrations Marion Augusto

Genre : Théâtre – conte

Jeune public de 5 à 12 ans

Durée du spectacle : 50mn

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud Paris 75019

Contact :Théâtre Darius Milhaud 0142019226 https://www.theatredariusmilhaud.fr https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/

Collectif Art-Spes