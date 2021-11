Orléans Musée des Beaux Arts Loiret, Orléans La mouche et l’art : peinture, cinéma, littérature … Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Musée des Beaux Arts, le mardi 16 novembre à 14:30

La mouche et l’art peinture, cinéma, littérature… ————————————————— ### D. Locker Professeur honoraire des Universités J’ai côtoyé pendant 40 années des petites mouches qui aiment la rosée, aux yeux rouges et à l’abdomen rayé, auxiliaires fidèles de recherches scientifiques en génétique. Mais les mouches ont depuis toujours montré d’autres facettes, notamment dans le domaine des arts. Elles ont intéressé des peintres italiens ou nordiques, du XVème siècle à l’époque actuelle, à la fois dans les natures mortes, les portraits et les représentations religieuses, inspiré des écrivains, des sculpteurs, des réalisateurs …. En France au XVIIIème siècle la mouche est aussi le nom d’un faux grain de beauté en mousseline noire, collé sur le visage et censé faire ressortir la blancheur du teint.

Entrée : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T14:30:00 2021-11-16T16:30:00

