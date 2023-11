Yemen Blues SALLE SAINT JEAN, 28 mars 2024, LA MOTTE SERVOLEX.

Yemen Blues SALLE SAINT JEAN. Un spectacle à la date du 2024-03-28 à 20:00 (2024-03-28 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Musique du monde Durée : 1h15 – Tout public À la croisée du blues,de la funk et du rock, la musique de Yemen Blues est teintée des différentes influences du Moyen-Orient. Le groupe, mené par le très charismatique chanteur Ravid Kalahani, serpente entre la musique noire-américaine et les vibrations du désert saharien, nubiennes, gnawi, touaregs, saidi et bambara. Ouvert à tous les horizons, Yemen Blues élève les cultures au dessus des murs. C’est à la fois profond, intemporel, contemporain. Le message de Ravid Kahalani : « Qu’importe d’où tu viens, ta langue est la mienne. Qu’importe quel Dieu tu pries, la musique est ma religion. » Yemen Blues Yemen Blues

SALLE SAINT JEAN LA MOTTE SERVOLEX 250 avenue Saint Exupéry Savoie

27.5

EUR27.5.

