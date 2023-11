Soirée Danse : Ice Memory + Humus SALLE SAINT JEAN, 9 février 2024, LA MOTTE SERVOLEX.

Soirée Danse : Ice Memory + Humus SALLE SAINT JEAN. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:00 (2024-02-09 au ). Tarif : 23.1 à 23.1 euros.

ICE MEMORY + HUMUS Double plateau danse Une soirée, deux duos, deux spectacles de danse. Découvrez ces performances qui nous invitent chacune dans un voyage à travers la matière. Un entracte gourmand est prévu à l’issue du premier spectacle. ICE MEMORY / Cie Anothaï ICE est un éloge à la glace, force énigmatique de la nature qui garde en son sein les mémoires de la vie. De leurs mouvements tout à la fois fluides et saccadés, le duo de danse hip-hop, offre une nouvelle façon de découvrir cette matière essentielle à l’équilibre de la planète. Par la lenteur, les danseurs nous donnent le temps de rêver et de nous questionner. —– HUMUS / Cie Soulmagnet HUMUS est un voyage qui sacre la matière terre. Les corps sont enduits d’argile comme dans un rituel, afin de se laisser absorber par la matière et renaître plus humble. De la naît la danse dans une chorégraphie sensuelle et puissante où les corps subliment leurs mouvements pour construire une verticalité qui s’élève vers le sacré.

Votre billet est ici

SALLE SAINT JEAN LA MOTTE SERVOLEX 250 avenue Saint Exupéry Savoie

23.1

EUR23.1.

