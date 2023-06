Rural’Art # 3 : Street Art, Expositions, Ateliers, Concerts La Roche au Cerf La Motte La Motte Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Street Art, Expositions, Ateliers, Concerts

SAMEDI 8 JUILLET (12h – 02h) & DIMANCHE 9 JUILLET (12h – 19h)

à La Roche au Cerf (Plessala, Le Mené) Street Art (Peinture et Sculpture en direct) : Naga Illustration (35)

Rulio Art (29)

Mélanie Busnel (56)

TIkutopik (35)

Chico Créations Bois (sculpture) (22) Concerts & DJ sets : Stiff (Reggae, Dub)

Elde Data Providers (Cumbia)

Harley and the lovers (Rock)

Karsher ( Piano, House, Techno)

DJ LOCKS (Techno)

Soundraiser (Techno)

Ulaws Tek-Hilarant (Dark Techno) Animations : Caravane Carto-Photo Graphique par Neven Denis et Mehdi Boukekeur

Atelier sérigraphie par Karsherpanda

Mur d’expression par nos soins

Salon de tatouage par Symmetrink le samedi et N0valbus le dimanche

Balade « à la découverte de la nature » par La Nature à Votre Porte

Apéro Musical, Bar à Cocktail & Salon de Thé par nos soins Infos Pratique : Entrée & Prix Libre

Buvette sur place en partenariat avec la Brasserie locale La Fringale

Restauration sur place assurée par le FoodTruck Croc’Craq & Crêpes

Parking sur place

