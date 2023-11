Spectacle humoristique : « Enfin des hommes qui ont de l’humour! » La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure, 18 novembre 2023, Saint-Jean-de-Galaure.

Saint-Jean-de-Galaure,Drôme

4 Stand-up d’humoristes lyonnais : Karim Grandécart, Abdelatif Jebbari, Lionel Lacroute et Kacem Delafontaine.

Achat de billets auprès des bénévoles à la bibliomotte.

Buffet et buvette sur place..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

La Motte de Galaure Salle omnisports

Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



4 stand-ups by Lyon-based comedians: Karim Grandécart, Abdelatif Jebbari, Lionel Lacroute and Kacem Delafontaine.

Tickets available from volunteers at the Bibliomotte.

Buffet and refreshments on site.

4 monólogos de cómicos lioneses: Karim Grandécart, Abdelatif Jebbari, Lionel Lacroute y Kacem Delafontaine.

Venta de entradas a los voluntarios de la Bibliomotte.

Buffet y refrescos in situ.

4 Stand-Ups von Komikern aus Lyon: Karim Grandécart, Abdelatif Jebbari, Lionel Lacroute und Kacem Delafontaine.

Kartenkauf bei den Freiwilligen in der Bibliomotte.

Buffet und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche