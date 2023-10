Vente de couscous La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure, 5 novembre 2023, Saint-Jean-de-Galaure.

Saint-Jean-de-Galaure,Drôme

Lors du petit marché de producteurs mensuel, l’Horizon-musical Lamotte vous propose du couscous à emporter. Uniquement sur réservation avant le 29 octobre.

N’hésitez pas!.

2023-11-05 10:30:00 fin : 2023-11-05 12:30:00. EUR.

La Motte de Galaure Place de la Mairie

Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



At the monthly farmers’ market, Horizon-musical Lamotte offers takeaway couscous. Reservations required by October 29.

Don’t hesitate!

En el marco de su mercado agrícola mensual, Horizonte-musical Lamotte ofrece cuscús para llevar. Es necesario reservar antes del 29 de octubre.

¡No lo dude!

Während des kleinen monatlichen Bauernmarkts bietet Ihnen der Horizon-musical Lamotte Couscous zum Mitnehmen an. Nur mit Reservierung vor dem 29. Oktober.

Zögern Sie nicht!

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche