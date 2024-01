UBMC – l’Ultra Boucle de la Motte Chalancon La Motte-Chalancon, dimanche 19 mai 2024.

La Motte-Chalancon Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19

Une boucle de 3 km avec 150 m de d+ à parcourir le plus de fois possible.

Les formats : 1h, 2h solo ou 4h, 8h solo ou relais 2 personnes. Ajoutez à cela les animations, une course enfants et un parcours de clôture à 21h réservé aux coureurs déguisés.

La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



