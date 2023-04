Fête de la Bière La Motte-Chalancon Catégories d’Évènement: Drôme

La Motte-Chalancon

2023-04-15 10:00:00 – 2023-04-15 17:00:00

Drome . Stands de brasseurs artisanaux & locaux, buvette & restauration rapide (fricadelles, chipolatas, frites, crêpes), concours de pétanque (doublettes à la mêlée), démo-découverte des motos-vélos & trottinettes électriques tout terrain par Biorando, tombola. cecile.creton3007@orange.fr +33 6 78 48 59 75 La Motte-Chalancon

