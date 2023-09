Ateliers »Ordinateur et Internet » La Mothe-Saint-Héray Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

La Mothe-Saint-Héray Ateliers »Ordinateur et Internet » La Mothe-Saint-Héray, 19 octobre 2023, La Mothe-Saint-Héray. La Mothe-Saint-Héray,Deux-Sèvres Jeudi 19 octobre 2023

Ateliers »Ordinateur et Internet » Niveau découverte de 9h à 10h

Niveau intermédiaire de 11h à 12h30 Inscriptions : 06 68 32 84 44.

Thursday, October 19, 2023

Computer and Internet » workshops Discovery level from 9h to 10h

Intermediate level from 11h to 12h30 Registration : 06 68 32 84 44 Jueves 19 de octubre de 2023

Talleres « Informática e Internet Nivel descubrimiento de 9h a 10h

Nivel intermedio de 11h a 12h30 Reservas: 06 68 32 84 44 Donnerstag, 19. Oktober 2023

Workshops »Computer und Internet » Entdeckungsstufe von 9:00 bis 10:00 Uhr

Workshops »Computer und Internet » Entdeckungsstufe von 9:00 bis 10:00 Uhr

Mittelstufe von 11:00 bis 12:30 Uhr Anmeldungen: 06 68 32 84 44

