Fête de la musique Place Clémenceau, 21 juin 2023, La Mothe-Saint-Héray.

Fête de la musique : Marivers est dans la place

Food trucks et de quoi boire et manger assis.

Mercredi 21 juin à partir de 18h30 Place Clémenceau à La Mothe Saint Héray

Atelier musical de l’Orangerie

Tel. : 06 58 27 46 90.

2023-06-21

Place Clémenceau

La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Fête de la musique : Marivers is in the place

Food trucks and a lot of food and drink on the spot.

Wednesday June 21st from 6:30 pm Place Clémenceau in La Mothe Saint Héray

Musical workshop of the Orangery

Tel : 06 58 27 46 90

Fiesta de la música: Marivers está en casa

Food trucks y comida y bebida para llevar.

Miércoles 21 de junio a partir de las 18.30 h Place Clémenceau en La Mothe Saint Héray

Taller musical del Invernadero

Teléfono: 06 58 27 46 90

Fête de la musique: Marivers ist auf dem Platz

Foodtrucks und etwas zu trinken und zu essen im Sitzen.

Mittwoch, 21. Juni ab 18.30 Uhr Place Clémenceau in La Mothe Saint Héray

Musikalisches Atelier in der Orangerie

Tel.: 06 58 27 46 90

