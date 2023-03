Les 12 heures de Chambrille La Mothe-Saint-Héray OT Pays Mellois La Mothe-Saint-Héray Catégories d’Évènement: 79800

La Mothe-Saint-Héray

Les 12 heures de Chambrille, 22 avril 2023, La Mothe-Saint-Héray OT Pays Mellois La Mothe-Saint-Héray. Les 12 heures de Chambrille EUR Derrière la poste La Mothe-Saint-Héray 79800

2023-04-22 – 2023-04-23 La Mothe-Saint-Héray

79800 La Mothe-Saint-Héray . EUR 0 0 Les 12 heures de Chambrille 8 équipes, dont 6 du Sud-Ouest, s’affrontent pour 12 heures de course en slot sur un circuit de 29 mètres en 6 voies. Samedi 22 avril de 14h30 à 21h

Dimanche 23 avril de 8h à 14h30 au Club Slot 79, derrière La Poste Accès libre. Les 12 heures de Chambrille 8 équipes, dont 6 du Sud-Ouest, s’affrontent pour 12 heures de course en slot sur un circuit de 29 mètres en 6 voies. Samedi 22 avril de 14h30 à 21h

Dimanche 23 avril de 8h à 14h30 au Club Slot 79, derrière La Poste Accès libre. +33 5 49 05 01 41 Slot 79 Pixabay

La Mothe-Saint-Héray

dernière mise à jour : 2023-03-22 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’Évènement: 79800, La Mothe-Saint-Héray Autres Lieu La Mothe-Saint-Héray Adresse Derrière la poste La Mothe-Saint-Héray 79800 OT Pays Mellois Ville La Mothe-Saint-Héray OT Pays Mellois La Mothe-Saint-Héray Departement 79800 Tarif EUR Lieu Ville La Mothe-Saint-Héray

La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray OT Pays Mellois La Mothe-Saint-Héray 79800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la mothe-saint-heray ot pays mellois la mothe-saint-heray/

Les 12 heures de Chambrille 2023-04-22 was last modified: by Les 12 heures de Chambrille La Mothe-Saint-Héray 22 avril 2023 79800 Derrière la poste La Mothe-Saint-Héray 79800 La Mothe-Saint-Héray OT Pays Mellois

La Mothe-Saint-Héray OT Pays Mellois La Mothe-Saint-Héray 79800