Salle Pierre Niederberger, le mardi 26 avril 2022 à 20:30

L’origine de La Mothe remonte au Moyen Âge mais elle trouve réellement sa place dans l’histoire lors du chaos de la guerre de Trente Ans. En effet, culminant à plus de 500 mètres, la forteresse de La Mothe a été convoitée, renforcée, passant d’une convoitise à une autre, variant les sphères d’influence, jusqu’à être détruite en 1645 après un dernier siège. Mais par-delà cette destruction, la mémoire qui la concerne a elle aussi été ballottée entre appropriation, rejet, instrumentalisation. En 1645, tout n’est pas fini… Ainsi, la mémoire et la perception des faits, oscillant entre Lorraine et France, ne sont pas figées et évoluent en fonction des époques et contextes idéologiques. Conférence proposée dans le cadre des Conférences du Mardi, cycle organisé en partenariat par le Conseil départemental de la Haute-Marne (Archives départementales) et la Ville de Chaumont (Musée d’art et d’histoire).

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence par Fabrice Fontaine, dans le cadre des Conférences du Mardi

