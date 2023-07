Visite du Château de la Mothe Chandeniers La Mothe Chandeniers Les Trois-Moutiers, 22 juillet 2023, Les Trois-Moutiers.

Samedi 22 juillet, 11h00 La Mothe Chandeniers Sur inscription, payant

SAMEDI 22 JUILLET 2023

Départ de Poitiers en covoiturage

Visite guidée suivie d’un pique-nique partagé

Entrée sur le site : 11 € + participation aux frais de covoiturage

Sur inscription : contact@ma-poitiers.fr

Le Château de la Mothe Chandeniers, implanté dès le XIIIe siècle, est embelli au XIXe avant d’être largement endommagé par un incendie en 1932. Depuis, la nature reprend ses droits et les co-châtelains ayant racheté le domaine en 2017 entendent bien la laisser s’accaparer les murs, tout en préservant le bâti.

Un domaine unique, un lieu hors du temps pour les passionnés d’architecture, les curieux de nature et les explorateurs en herbe !

Plus d’infos sur www.mothe-chandeniers.com

La Mothe Chandeniers Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T11:00:00+02:00 – 2023-07-22T15:00:00+02:00

© Dartagnans