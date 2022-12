Manger sainement et vivre sans portable La Mothe Archard La Mothe-Achard Catégories d’évènement: La Mothe-Achard

Manger sainement et vivre sans portable La Mothe Archard, 11 juillet 2022, La Mothe-Achard. Manger sainement et vivre sans portable 11 – 15 juillet La Mothe Archard dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. La Mothe Archard 175 avenue georges clémenceau La Mothe-Achard 85150 Vendée Pays de la Loire Une expérience inoubliable en plein coeur de la Vendée .Dans un cadre magnifique et en herbegement dans le camping le Flower Pavillon les jeunes pourront profiter pleinement de leurs vacances . Ce séjour à vocation du vivre ensemble sera aussi l’occasion aux jeunes de cuisiner tout au long du séjour du petit déjeuner au diner . Un séjour totalement autonome qui veillera à ce que le vivre ensemble et ce surtout dans le camping soit au coeur du projet .Ils seront acteurs de ce séjour . Les différentes balades en pleine nature (plage , ..) permettront aux jeunes de se questionner et d’échanger sur le dévelopmment durable . Une sensibilisation sera portée sur l’utilisation des portables et des journées à thème seront mises en places .

