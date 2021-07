Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier LA MOSSON, UN FLEUVE CÔTIER AUX ABORDS DE MONTPELLIER Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault 11 11 EUR Après un transfert en bus TaM jusqu’à Grabels, cheminez le long de la Mosson, jusqu’au théâtre Jean Vilar en compagnie d’un guide de randonnée, dans un pays de garrigue où l’eau est si précieuse. Vous irez de surprises en découvertes :

source féérique qui révélera 2 phénomènes hydrologiques majeurs, affleurements illustrant la formation géologique régionale, flore locale… Une balade tout public de 5 km qui se révèle être un véritable voyage dans le temps.

RDV ARRËT DE TRAM EUROMEDECINE (ligne 1) 5km. Faible dénivelé.

Prévoir 1 ticket TaM aller/retour.

Annulation en cas de météo défavorable.

Prévoir équipement adapté. – Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (non fourni, merci de venir avec votre masque)

Durée: 3h

