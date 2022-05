La Mossa Ours maçon Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

La Mossa Ours maçon, 3 juin 2022, Tence. La Mossa

Ours maçon, le vendredi 3 juin à 21:30

La Mòssa en ltalien c’est le mouvement. La Mòssa, en napolitain, c’est le roulement du bassin avec le coup de hanche final inventé par Nini Tirabouchon dans les années 20. La Mòssa est comme une femme curieuse qui se balade dans le monde. Les oreilles et les yeux grands ouverts, elle cherche ce qui l’inspire, ce qui lui donne envie de raconter, de chanter. Elle porte avec fermeté et précautions, dans son petit sac, les chants qui l’ont touchée. La Mòssa rigole et danse la légèreté des tarentelles. Elle chante une mélodie hors du temps venue d’Italie, du Limousin, de la Réunion, du Brésil ou d’Albanie… Elle s’émeut et frissonne en faisant revivre les émotions de chaque histoire racontée. La Mòssa s’approprie aussi certains chants destinés aux hommes, et se plait à y trouver d’autres nuances, d’autres interprétations. Elle compose, joue avec ses influences, ses origines, ses amours musicales. Et quand elle frappe sur ses tambours, qu’elle prend la parole, La Mòssa devient alors un groupe de cinq femmes différentes et complices. Cinq voix mêlant leurs timbres singuliers pour notre plus grand plaisir. Venez, et laissez vous embarquer.

10 euros en espèces

Chants du monde Ours maçon Tence, 2048 route de Crouzilhac Tence Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T21:30:00 2022-06-03T23:00:00

