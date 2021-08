Créteil Mosquée Sahaba Créteil, Val-de-Marne La Mosquée de Créteil Mosquée Sahaba Créteil Catégories d’évènement: Créteil

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mosquée Sahaba

Accueillis de façon très conviviale, vous visiterez la mosquée par petits groupes, accompagnés par un guide qui vous initiera à la beauté architecturale du bâtiment et à la symbolique religieuse de ses espaces et de leur décoration. Visites guidées par l’Union des associations musulmanes de Créteil.

Entrée libre, port du masque et passe sanitaire nécessaires

Visite commentée de la mosquée Sahaba de Créteil, avec ses espaces intérieurs décorés dans le style arabo-andalou par des maîtres-artisans de Fès (Maroc). Mosquée Sahaba 4 rue Jean-Gabin 94000 Créteil Créteil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00

