Trip and Sleep, l’aventure culottée La Moskova Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Il parait que les meilleures aventures se vivent sur Tinder. FAUX ! La Micro aventure débarque en Ardenne, et vous allez en prendre plein les mirettes.Nous on aime voyager. Patagonie, Nepal, Canada… Que de territoires explorés grâce à « Rendez-vous en Terre Inconnue ». Mais ce qu’on préfère, c’est explorer ce qui nous entoure : L’Ardenne, terre de légende avec sa forêt primaire et ses rochers façonnés par les âges.Tu aimes monter la température de ta maison depuis ton smartphone ? Alors t’apprécieras surement d’allumer un feu en plein milieu de la nature pour te réchauffer.Tu kiffes regarder les étapes de montagne du Tour de France dans ton canapé ? Alors tu aimeras grimper jusqu’au point culminant des Ardennes.T’aime te la péter devant tes potes en montrant la Grande Ours la nuit en la désignant comme une casserole ? Alors tu prendras plaisir à observer un tas d’autres constellations lors d’un astrobivouac.Vivre l’aventure n’aura jamais était aussi simple ! Sors des sentiers battus, Ose l’expérience TRIP AND SLEEP, l’aventure Culottée..

fin : . .

La Moskova

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



They say the best adventures are on Tinder. FALSE! The Micro adventure is coming to the Ardennes, and you’ll get a lot of attention. We love to travel. Patagonia, Nepal, Canada… So many territories explored thanks to « Rendez-vous en Terre Inconnue ». But what we prefer is to explore what surrounds us: The Ardennes, a land of legend with its primary forest and rocks shaped by the ages. Do you like to turn up the temperature of your house from your smartphone? Then you’ll surely enjoy lighting a fire in the middle of nature to warm yourself up. You like to watch the mountain stages of the Tour de France in your sofa? Do you like climbing to the highest point of the Ardennes? Do you like showing off the Big Bear at night and pointing at it like a pan? Then you’ll enjoy observing a lot of other constellations during an astrobivouac.Living the adventure has never been so easy! Get off the beaten track, dare the TRIP AND SLEEP experience.

Dicen que las mejores aventuras están en Tinder. ¡FALSO! La Microaventura llega a las Ardenas, y va a ser un verdadero placer. Patagonia, Nepal, Canadá… Tantos territorios explorados gracias a « Rendez-vous en Terre Inconnue ». Pero lo que más nos gusta es explorar lo que nos rodea: las Ardenas, una tierra de leyendas con su bosque primario y sus rocas moldeadas por el paso del tiempo.¿Le gusta subir la temperatura de su casa desde su smartphone? Si es así, seguro que disfruta encendiendo una hoguera en plena naturaleza para calentarse.¿Le gusta ver las etapas de montaña del Tour de Francia desde su sofá? ¿Te gusta presumir delante de tus amigos apuntando a la Osa Mayor por la noche y señalándola como una cacerola? Después, disfrutarás de la observación de muchas otras constelaciones durante un astrobivouac.¡Vivir la aventura nunca ha sido tan fácil! Salga de los caminos trillados, atrévase a vivir TRIP AND SLEEP, la aventura de los nervios.

Es heißt, dass man die besten Abenteuer auf Tinder erlebt. DAS IST NICHT WAHR! Das Micro-Abenteuer kommt in die Ardennen und wird Sie begeistern, denn wir lieben es zu reisen. Patagonien, Nepal, Kanada… Es gibt so viele Gebiete, die wir dank « Rendezvous in einem unbekannten Land » erkunden konnten. Aber am liebsten erkunden wir das, was uns umgibt: die Ardennen, das Land der Legenden mit seinem Urwald und seinen von der Zeit geformten Felsen.Du magst es, die Temperatur in deinem Haus von deinem Smartphone aus zu erhöhen? Dann wirst du es sicher genießen, mitten in der Natur ein Feuer zu entfachen, um dich aufzuwärmen.Du liebst es, dir die Bergetappen der Tour de France auf deinem Sofa anzusehen? Dann wirst du gerne zum höchsten Punkt der Ardennen klettern.Magst du es, vor deinen Kumpels anzugeben, indem du nachts auf die Große Bärin zeigst und auf sie wie auf einen Kochtopf zeigst? Dann wird es dir Spaß machen, bei einem Astrobivouac eine Menge anderer Sternbilder zu beobachten.Abenteuer erleben war noch nie so einfach! Verlass die ausgetretenen Pfade, wage das TRIP AND SLEEP-Erlebnis, das freche Abenteuer.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme