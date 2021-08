LA MOSAÏQUE EN 3 MOUVEMENTS Cossé-le-Vivien, 18 août 2021, Cossé-le-Vivien.

LA MOSAÏQUE EN 3 MOUVEMENTS 2021-08-18 – 2021-08-18 Musée Robert Tatin La Frénouse

Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien

EUR 5 Atelier en famille à destination des enfants dès 6 ans et leur accompagnateurs.

Les mercredi 21 juillet et 18 août : “La mosaïque en 3 mouvements ”

Robert Tatin joue avec les formes et les couleurs pour composer de multiples mosaïques.

Appropriez-vous cette technique et avec des ciseaux, de la colle et des couleurs, donnez vie aux personnages imaginés par Robert Tatin.

Nombre de place limité, pensez à réserver au 02 43 98 80 89

Profitez des vacances pour découvrir le musée autrement et partager une activité artistique en famille !

