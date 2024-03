La Morte amoureuse Théâtre Darius Milhaud Paris, jeudi 7 mars 2024.

À peine ordonné prêtre, Romuald tombe follement amoureux d’une belle courtisane. Une histoire d’amour frénétique, furieusement romantique… Un conte fantastique de Théophile Gautier.

Romuald, à peine ordonné prêtre, tombe follement amoureux de la

célèbre courtisane Clarimonde qui lui est apparue à l’église le jour de son

ordination. Regrettant amèrement les voeux qu’il vient de prononcer, Romuald se

laisse entrainer malgré lui dans une double vie. Homme de Dieu, chaste et pieux

le jour, il entre chaque nuit dans la peau d’un jeune seigneur libertin…

De

tous les contes remarquables écrits par Théophile Gautier, La morte amoureuse

est certainement le plus étourdissant. Reprenant avec une grande habileté les

thèmes du roman noir en vogue au XVIIIe siècle, l’auteur se joue des

contraintes de l’espace et du temps pour raconter l’aventure fantomatique d’un

prêtre fou d’amour et d’une femme qui n’est autre que la Mort en personne.

Théophile

Gautier

(1811-1872)

participe activement au mouvement romantique. Lors de la fameuse bataille

d’Hernani en 1830, il défend l’œuvre de Victor Hugo contre les tenants du

classicisme. Auteur prolifique et flamboyant, il publie poèmes, contes

fantastiques, critiques d’art et littéraires ainsi que des romans. Il fréquente

les salons littéraires du Second Empire où il rencontre artistes et écrivains

de l’époque : Baudelaire, Flaubert, Feydeau, Mallarmé… À la recherche du «

beau » en littérature, il s’éloigne peu à peu des romantiques pour devenir un

tenant de « l’art pour l’art ».

Auteur : Théophile Gautier

Adaptation : Cyril Bernaux,

Metteur

en scène : Jean Claude Raguideau

Interprètes : Cyril Bernaux, Marie-Cécile Gueguen

Genre

: théâtre classique

Tout

public (dès 12 ans)

Durée :

1h05

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019

Cie L’Herbe Haute La Morte amoureuse