La mort un art de vivre Office de Tourisme de Rouen, 12 juin 2021-12 juin 2021, Rouen.

La mort un art de vivre

du samedi 12 juin au samedi 16 octobre à Office de Tourisme de Rouen

Avec votre guide Quentin, bravez la Mort ! Aujourd’hui sujet tabou, la mort au Moyen-Âge et à la Renaissance est une notion faisant partie prenante de la vie quotidienne des rouennais ! De la Cathédrale à la place de la Pucelle, en passant par l’aître Saint-Maclou et la place du vieux marché, venez découvrir les différents types de sépultures et la préparation de l’inhumation, du simple linceul à la tripartition du corps (séparation en trois parties). Plongez-vous également dans la représentation de la Mort et des cadavres dans l’art à travers la sculpture et le vitrail, sans oublier les tortures et la mise à mort sur le pilori

Tarifs : 10 € / 8 € / gratuit moins de 12 ans

Visite guidée

Office de Tourisme de Rouen 25, place de la Cathédrale, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T14:30:00 2021-06-12T16:30:00;2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T16:30:00;2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T16:30:00