LA MORT, ET APRÈS… Montpellier, samedi 10 février 2024.

Bien que nous cherchions à éviter la pensée de notre propre mortalité, cette notion finit inévitablement par s’imposer à nous. À l’évocation de la mort, naissent fréquemment en nous des angoisses et des peurs profondes.

Pourquoi ce sujet suscite-t-il un malaise aussi prononcé ? Parce que nous sommes confrontés à un processus que nous comprenons peu et que nous ne maîtrisons pas. Certains se réconfortent par le biais de croyances, tandis que d’autres s’occupent activement pour éviter d’y réfléchir. Pourtant, combien d’entre nous se posent véritablement la question avec sagesse et clarté « Que signifie la mort ? »

La psychologie bouddhiste offre une perspective unique, nous permettant de comprendre la mort différemment, de nous inciter à poser des questions et de nous proposer un regard nouveau.

Aborder la mort avec sagesse devient ainsi une étape essentielle pour atteindre une paix intérieure stable et profonde.

Vendredi (conférence gratuite) 19h30-20h30

Samedi 10h-11h15/11h45-13h

Dimanche 10h-11h15/11h45-13h EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10 13:00:00

20 Rue du Carré du Roi

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

