La mort est-elle un sujet tabou dans les médias ? Café des Champs Libres Rennes, mercredi 10 avril 2024.

La mort est-elle un sujet tabou dans les médias ? Événement des Champs Libres Mercredi 10 avril, 18h30 Café des Champs Libres

La mort est peu présente dans les médias. Au sujet difficile et douloureux, aux peurs et à la méconnaissance s’ajoutent les difficultés à enquêter. Levons le voile avec Caroline de Bodinat, journaliste indépendante, écrivaine et autrice de Demain, dès l’aube (Flammarion, 2023), retraçant son immersion dans une entreprise de pompes funèbres, et Marie Piquemal, journaliste à Libération, autrice d’une enquête «choc» sur les crématoriums.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

