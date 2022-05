La morsure de tarentule – Atelier de théâtre et mouvement danse ARTA, Association de Recherche des Traditions de l’Acteur, 18 juin 2022, Paris.

Le samedi 18 juin 2022

de 10h00 à 13h00

40 euros – plein tarif 35 euros – tarif réduit : étudiantes, chômeurs, intermittents, RSA, demandeurs d'emploi et membres de l'association qui suivent les ateliers Tarantella du dimanche à Paris.

La tarentule, une araignée symbole d’autres dimensions culturelles, se prête à un travail chorégraphique selon une approche anthropologique et théâtrale.

STAGE DE THÉÂTRE ET DANSE

sur la morsure de tarentule

L’atelier est ouvert aux danseurs et comédiens, amateurs et professionnels, et pour ceux qui sont dans un parcours de recherche sur le corps et le mouvement.

LA THÉMATIQUE DE L’ATELIER

Jusqu’à la seconde guerre mondiale, lorsque la tarentelle est étudiée par les sciences sociales, cette musique qui accompagnait souvent la danse est connotation du monde “rural”. Beaucoup de gents l’ont utilisé comme exorcisme par la morsure de la tarentule : araignée mythique, qui pique et injecte un poison capable d’entraîner bientôt la victime dans la folie, à des crises et au besoin immédiat de soins physiques. Il s’agit d’un mythe antique qui trouve ses racines dans le passé archétypal, saturé de symboles et d’idées provenant de la tradition du théâtre populaire. Les personnes mordus par la tarentule étaient principalement des femmes et des hommes qui vivent dans une condition sociale marginale, difficile et parfois critique. La danse et en général le mouvement du corps était utilisé pour crier sa présence dans un monde qu’il préférait ignorer les vies délicates et compliquées de plusieurs personnes qui vivaient dans de petits villages du sud de l’Italie.

Le travail est inspiré par la recherche et la documentation de certains anthropologues qui ont étudié le phénomène dans les régions des Pouilles, Campanie, Sardaigne, Calabre et Sicile.



INFO PRATIQUES

samedi 18 Juin 2022 de 10H à 13HLIEU et ADRESSE :

ARTA – Association de Recherche des Traditions de l’Acteur

6 Rte du Champ de Manœuvre, 75012 Paris

En transports en commun :

prendre la ligne de métro 1,

jusqu’au terminus Château de Vincennes,

puis le bus 112, arrêt Cartoucherie.



DÉROULEMENT DE L’ATELIER

L’atelier est structuré principalement sur la méthode de l’anthropologie théâtrale. Les participants exécutent un training construit sur l’écoute du corps, la conscience de propre structure corporelle et la recherche d’un mouvement personnel, unique, pour découvrir ce que c’est la tarentule pour chacun et comment elle se manifeste au niveau du mouvement ou de la danse.

Tarifs et modalités d’inscription :

40 euros – plein tarif

35 euros – tarif réduit : étudiantes, chômeurs, intermittents, RSA, demandeurs d’emploi et membres de l’association qui suivent les ateliers Tarantella du dimanche à Paris.



Tullia Conte est metteur en scène, comédienne et performer, engagée depuis des années dans l’étude des danses traditionnelles du sud de l’Italie et de l’anthropologie théâtrale. Chercheuse indépendante en anthropologie et sociologie, pédagogue théâtrale, elle a utilisé les danses traditionnelles sur scène dans des contextes différents : ateliers avec les enfants, les adultes, ainsi que la création et la mise en scène de spectacles. Directrice artistique de SUDANZARE : La Maison de la Tarentelle à Paris. Elle a déjà écrit et réalisé plusieurs spectacles sur le thème de la tarentule, présentés dans différents théâtres en Italie et à l’étranger.

Mattia Doto, professeur de danse, danseur et thérapeute spécialisé en médecine traditionnelle et thérapie bioénergétique, engagée depuis des années dans l’étude des danses traditionnelles du sud de l’Italie, le théâtre corporel, la danse contemporaine, le butoh japonaise et la pédagogie du mouvement.

Membre fondateur de l’Association Eau Terre Feu en Suisse, qui propose l’étude d’une approche à la danse et au mouvement que soit plus proche aux besoins de la Nature et que c’est le résultat d’un bon équilibre psychocorporel.

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous écrire : info@sudanzare.com

ou appeler au 07 54 56 33 78

Visitez notre site internet : www.sudanzare.com

ARTA, Association de Recherche des Traditions de l’Acteur 6 Rte du Champ de Manœuvre 75012 Paris

