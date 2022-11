La morsure de l’âne Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La morsure de l’âne Théâtre de la Ville – Abbesses, 22 novembre 2022, Paris. Du mardi 22 novembre 2022 au samedi 26 novembre 2022 :

. payant 5 € à 16 €

Entre rêve, réalité et égarement, les tribulations fantastiques de Paco. Que lui arrive-t-il? Paco ne sait plus où il est, ni où il en est. Dans l’étrange pays où il s’est égaré, il croise un âne qui lui mord les fesses, son fils Uriel devenu grand et qui n’a plus besoin de lui, une gamine qu’il ne connaît pas et qui lui demande d’être son père… Il rencontre aussi son corps qu’il tente de quitter. Alors quel chemin prendre? Drôle et légère, La Morsure de l’âne pose des questions très sérieuses sur le sens de la vie. Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/enfance-jeunesse/la-morsure-de-lane-1 01 42 74 22 77 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/enfance-jeunesse/la-morsure-de-lane-1

