Morienval Morienval Morienval, Oise La Morienvaloise Morienval Morienval Catégories d’évènement: Morienval

Oise

La Morienvaloise Morienval, 12 décembre 2021, Morienval. La Morienvaloise Morienval

2021-12-12 10:00:00 – 2021-12-12

Morienval Oise Morienval 7 7 12 Rendez-vous le dimanche 12 décembre pour la Morienvaloise ! Courses natures de 5 et 10 km

Marche de 8km

Départs à partir de 10h00 Course caritative pour la recherche contre le cancer

Bénéfices reversés à l’ARC Participation entre 7 et 12€

Informations et inscriptions au 09 71 27 85 14 ou cdlm60127@gmail.com Rendez-vous le dimanche 12 décembre pour la Morienvaloise ! Courses natures de 5 et 10 km

Marche de 8km

Départs à partir de 10h00 Course caritative pour la recherche contre le cancer

Bénéfices reversés à l’ARC Participation entre 7 et 12€

Informations et inscriptions au 09 71 27 85 14 ou cdlm60127@gmail.com cdlm60127@gmail.com +33 9 71 27 85 14 Rendez-vous le dimanche 12 décembre pour la Morienvaloise ! Courses natures de 5 et 10 km

Marche de 8km

Départs à partir de 10h00 Course caritative pour la recherche contre le cancer

Bénéfices reversés à l’ARC Participation entre 7 et 12€

Informations et inscriptions au 09 71 27 85 14 ou cdlm60127@gmail.com Pixabay

Morienval

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Morienval, Oise Autres Lieu Morienval Adresse Ville Morienval lieuville Morienval