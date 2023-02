Vide greniers La Monumental de Gimeaux – Club taurin Lou Fourmigo Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Vide greniers La Monumental de Gimeaux – Club taurin Lou Fourmigo, 19 mars 2023, Arles. Vide greniers Dimanche 19 mars, 08h00 La Monumental de Gimeaux – Club taurin Lou Fourmigo Nouveauté : Un espace réservé pour la tradition taurine, espagnole, provençale et équestre.

Renseignements et inscriptions : tél, 06 63 28 15 87 La Monumental de Gimeaux – Club taurin Lou Fourmigo Route de Gimeaux, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T07:00:00+00:00 – 2023-03-19T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu La Monumental de Gimeaux - Club taurin Lou Fourmigo Adresse Route de Gimeaux, 13200 Arles Ville Arles lieuville La Monumental de Gimeaux - Club taurin Lou Fourmigo Arles Departement Bouches-du-Rhône

La Monumental de Gimeaux - Club taurin Lou Fourmigo Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Vide greniers La Monumental de Gimeaux – Club taurin Lou Fourmigo 2023-03-19 was last modified: by Vide greniers La Monumental de Gimeaux – Club taurin Lou Fourmigo La Monumental de Gimeaux - Club taurin Lou Fourmigo 19 mars 2023 Arles La Monumental de Gimeaux - Club taurin Lou Fourmigo Arles

Arles Bouches-du-Rhône