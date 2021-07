La Montleydérienne Mouleydier, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Mouleydier.

La Montleydérienne 2021-07-11 07:45:00 – 2021-07-11

Mouleydier Dordogne

Après un an d’absence la MONTLEYDERIENNE est de retour le 11 juillet avec : 3 boucles VTT (15, 35 et 45 km)et 2 boucles pédestres (8 et 12 km). Quelques adaptations à la crise seront nécessaires.

Les inscriptions se font le jour J sur place, à partir de 07h45.

+33 6 17 25 76 92

©Pixabay

dernière mise à jour : 2021-06-29 par