La Montinette : courses et randonnée Arquèves Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

La Montinette : courses et randonnée Arquèves, 10 juillet 2022, Urrugne. La Montinette : courses et randonnée

Arquèves, le dimanche 10 juillet à 08:00

Le comité des fêtes d’Arquèves organise le 10 juillet 2022 la Montinette. Une épreuve sportive pour tous les publics et tous les profils de sportifs. Au programme pour les coureurs trois distances : 5, 10 et 21km. Pour les randonneurs, c’est une boucle de 10km qui sera proposée.

Sur inscription

Le comité des fêtes d’Arquèves signe le retour de la Montinette, un événement regroupant course à pied et randonnée. Arquèves Place de la Mairie Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T08:00:00 2022-07-10T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Autres Lieu Arquèves Adresse Place de la Mairie Ville Urrugne lieuville Arquèves Urrugne Departement Pyrénées-Atlantiques

Arquèves Urrugne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urrugne/

La Montinette : courses et randonnée Arquèves 2022-07-10 was last modified: by La Montinette : courses et randonnée Arquèves Arquèves 10 juillet 2022 Arquèves Urrugne Urrugne

Urrugne Pyrénées-Atlantiques