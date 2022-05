LA MONTIGNIENNE A VELO – LA RANDONNEE DES FORTS Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Catégories d’évènement: 57950

LA MONTIGNIENNE A VELO – LA RANDONNEE DES FORTS
BOULODROME DE MONTIGNY LES METZ Allée du Parc des Couvents Montigny-lès-Metz
2022-06-26 07:00:00

Montigny-lès-Metz 57950 Montigny-lès-Metz Randos VTT : de 25 kms à 55 kms

Randos route : de 45 kms à 120 kms

Départs libres de 7h00 à 10h30 Les 700 premiers inscrits auront leur plaque de cadre +33 6 83 77 96 93 https://montignyvelonature.fr/ MONTIGNY VÉLO NATURE

