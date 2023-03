LA MONTIGNIENNE A VELO – LA NOCTURNE DU SAINT-QUENTIN Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Catégories d’Évènement: Montigny-lès-Metz

Moselle

LA MONTIGNIENNE A VELO – LA NOCTURNE DU SAINT-QUENTIN, 24 mars 2023, Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz. LA MONTIGNIENNE A VELO – LA NOCTURNE DU SAINT-QUENTIN 101 rue du Haut-Rhêle Montigny-lès-Metz Moselle

2023-03-24 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-24 20:30:00 20:30:00 Montigny-lès-Metz

Moselle Montigny-lès-Metz Randos VTT : 20 kms / 26 kms / 33 kms Randonnées VTT ouvertes à tous. L’idée, outre la pratique sportive, est de faire découvrir aux participants le Mont St Quentin*, ses Forts, les magnifiques vues sur Metz et ses environs…de nuit. +33 6 07 55 71 25 https://montignyvelonature.fr/ MONTIGNY VÉLO NATURE

Montigny-lès-Metz

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Montigny-lès-Metz, Moselle Autres Lieu Montigny-lès-Metz Adresse 101 rue du Haut-Rhêle Montigny-lès-Metz Moselle Ville Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Departement Moselle Lieu Ville Montigny-lès-Metz

Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-les-metz montigny-les-metz/

LA MONTIGNIENNE A VELO – LA NOCTURNE DU SAINT-QUENTIN 2023-03-24 was last modified: by LA MONTIGNIENNE A VELO – LA NOCTURNE DU SAINT-QUENTIN Montigny-lès-Metz 24 mars 2023 101 rue du Haut-Rhêle Montigny-lès-Metz Moselle Montigny-lès-Metz Moselle

Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Moselle