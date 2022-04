La Montée Nocturne du Soulor Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

La Montée Nocturne du Soulor
Départ Place St Félix à Aucun
AUCUN
Aucun

2022-08-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-03
Départ Place St Félix à Aucun
AUCUN

Aucun Hautes-Pyrénées Aucun EUR 6 Epreuve cycliste organisée par l’Union Cycliste du Lavedan

Randonnée cycliste ouverte à Tous avec certificat médical 11km d’ascension et descente encadrée. sauthier.etienne@wanadoo.fr +33 6 17 17 26 31 Départ Place St Félix à Aucun AUCUN Aucun

